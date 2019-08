"La denuncia la hicimos el lunes en la Justicia pero en la institución no nos dieron bolilla. Se nos rieron en la cara. No nos creyeron. Desde que me enteré de esto que no duermo, estamos destruidos. Mi nena se había adaptado bien al jardín y de repente no quiso ir más. Se hace pis encima. Tiene miedo", dice Romina, la mamá de Z.