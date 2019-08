Ezequiel estuvo interno en el Próvolo hasta 2016, cuando estalló el caso que involucra tres causas principales y se cerró el instituto y solo volvía a su casa los fines de semana. "Era muy mala la vida ahí adentro. Nosotros no aprendíamos nada, no teníamos comunicación, no sabíamos lengua de señas, escribíamos y no sabíamos qué, preguntábamos a otros compañeros y, también, nadie entendía nada", contó.