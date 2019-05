"El factor primario es que el Próvolo tiene como característica educativa fomentar el oralismo en los estudiantes sordos: es decir, que la persona con discapacidad tenía que asemejarse a los hablantes. Como no podían hacerlo, los ponían a hacer oficios: pastelería, metalúrgica", señaló Salinas. "Y todos comparten una característica: los abusados no saben lengua de señas y sus padres tampoco, por lo tanto no tenían forma de comunicarse, no podían denunciarlos. Y secundariamente, además, elegían a los que estaban o muy alejados de su familia, o no la tenían".