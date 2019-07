"Hace un mes estuve a prueba en el turno noche de APAND pero me fui porque no podía soportar cómo maltrataban a los chicos, cómo los golpeaban", dice a Infobae Martínez, que cuenta: "A las siete u ocho de la noche los ponían a dormir con pastillas, después los despertaban a las tres de la mañana y los dejaban en el comedor hasta que llegaba el nuevo turno. Depende el humor con el que estaban, los bañaban con agua caliente o con agua fría, si estaban renegados. Cuando estuve ahí, una nena de 14 años se levantó y después de bañarse quería ponerse un pantalón de jean. 'No le hagas caso, si les das las mañas se ponen caprichosos', me dijeron mis compañeras".