"Llegaba de la empresa y estaba entrando el vehículo en el garage. Cuando voy a cerrar, se me meten cinco personas adentro. Yo me resisto porque no quería que entraran a mi casa. Me golpearon en la cabeza mal, me golpearon el cuerpo, me maniataron a mí y a mi esposa", relató Díaz en diálogo con el periodista Luis Novaresio, por radio La Red.