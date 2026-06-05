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En video: Atlético Nacional envió mensaje de motivación y devolverá dinero de las boletas a los que duden de la remontada

El próximo lunes 8 de junio, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla definirán el primer campeón del fútbol colombiano en el 2026

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El equipo antioqueño anunció que si algún hincha dejó de creer en la remontada, de 3-0 ante Junior de Barranquilla, devolverá el dinero de la boleta con el fin de que asistan quienes creen en el club - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional apeló a la historia, al orgullo y a la fe de su hinchada para afrontar uno de los retos más difíciles de los últimos años. Tras caer 3-0 frente a Junior en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2026-I, el conjunto verdolaga publicó un video institucional en el que reconoció su mal rendimiento en Barranquilla, envió un mensaje de motivación a sus aficionados y anunció una medida sin precedentes: devolverá el dinero de las boletas a quienes no crean en la remontada.

En el video, Nacional comenzó con un tono autocrítico, reconociendo que el equipo estuvo lejos de lo que representa su historia deportiva. “Hay que decirlo con claridad y con la frente en alto: no jugamos a la altura de nuestra historia. Reconocerlo también nos hace grandes”.

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-crédito David Jaramillo/Colprensa
Atlético Nacional va en búsqueda de su estrella número 19 en el fútbol profesional colombiano - crédito David Jaramillo/Colprensa

El mensaje continúa apelando al carácter competitivo de la institución y a la capacidad de reacción que ha mostrado en distintos momentos de su trayectoria. “Tropezamos, sufrimos injusticias. Aquí no sacamos disculpas. Aquí caemos solo para levantarnos. Somos Atlético Nacional, el equipo más grande del país”.

La pieza audiovisual recuerda que el club ha superado situaciones complejas en el pasado y que esta final no será la excepción. “Tenemos historia. Hemos remontado escenarios que parecían imposibles y lo haremos de nuevo”.

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Pero el fragmento que más llamó la atención fue el dirigido directamente a los aficionados que perdieron la esperanza después de la derrota sufrida en el estadio Metropolitano. “A los que se desilusionaron y hoy les cuesta creer en la remontada, les devolveremos el dinero de su boleta, porque ese lugar lo ocupará alguien que crea en nosotros. Nos vemos en casa, porque juntos somos más fuertes”.

¿Cómo es el proceso para devolver la boleta para la final Nacional vs. Junior?

El plazo para solicitar la devolución estará habilitado desde el jueves 4 de junio, hasta el viernes 5 de junio a las 10:00 p.m.

Además, la boletería devuelta será puesta nuevamente a la venta el sábado 6 de junio a partir de las 9:00 a.m. Nacional informó que “las entradas estarán disponibles a través de Tribuna Verde hasta agotar existencias”.

Las remontadas históricas que recordó Nacional

Uno de los elementos más emotivos del video es el repaso por algunas de las gestas más recordadas de la historia reciente del club. Cuando el mensaje menciona que el equipo ya ha superado situaciones aparentemente imposibles, aparecen imágenes de la final de Liga de 2017 frente al Deportivo Cali, serie en la que Nacional logró revertir una desventaja de 2-0 en el partido de ida, para quedarse con el título en el Atanasio Girardot.

También se observan escenas de la final de 2014 contra Junior de Barranquilla, recordada por el agónico cabezazo de Jhon Valoy en los últimos minutos, después de un tiro de esquina, que llevó la definición a los penales y terminó entregándole una nueva estrella al conjunto antioqueño.

Este fue el equipo que alcanzó la quinta estrella para el equipo barranquillero - crédito Dimayor
Este fue el equipo que alcanzó la quinta estrella para el equipo barranquillero - crédito Dimayor

Otro de los momentos destacados corresponde a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016 frente a Rosario Central. Allí aparece el histórico gol de Orlando Berrío al minuto 90+4, una anotación que selló una de las remontadas más épicas del equipo y abrió el camino hacia la conquista de la segunda Libertadores de su historia.

Con esas imágenes, Nacional intenta reforzar la idea de que el club ya ha sabido levantarse en momentos críticos y que todavía quedan 90 minutos para intentar cambiar el rumbo de la final.

-crédito Jairo Cassiani/Colprensa
Fotografía del sorteo de capitanes en la final del fútbol profesional colombiano - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

¿A qué hora es Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla?

Partido: Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

Día: Lunes 8 de junio de 2026

Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia)

Estadio: Estadio Atanasio Girardot

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