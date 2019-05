Por fin. Tras haber estado prófugo en México con una circular roja de Interpol sobre su cabeza, tras caer detenido en un hotel de Cholula acompañado de su pareja Larissa Riquelme y ser extraditado al país con esposas en las manos y un policía de la Federal en mayo del año pasado, tras pasar diez meses en una celda de Marcos Paz, el futbolista Jonathan Fabbro -ex River, ex Boca, ex mediocampo de la selección de Paraguay, país donde se naturalizó ciudadano- irá a juicio acusado de abusar sexualmente de su propia ahijada desde que tenía cinco años, de supuestos ataques, penetraciones orales, eyaculaciones y tocamientos. Se trata de al menos cinco hechos.