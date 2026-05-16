A la cárcel mujer que drogaba extranjeros a los que contactaba por aplicaciones de citas en Medellín

Los detalles de la captura se conocieron el sábado 16 de mayo de 2026 - créditos @FiscaliaCol/X | archivo Colprensa | Imagen Ilustrativa Infobae

Un nuevo caso de hurto a ciudadanos extranjeros en Medellín bajo la modalidad de sumisión química fue reportado por la Fiscalía General de la Nación la mañana del sábado 16 de mayo de 2026.

El ente investigador confirmó la judicialización de Soligrey Gallego Caicedo, la mujer es señalada de contactar a ciudadanos extranjeros mediante aplicaciones de citas y concertar encuentros en Medellín, Antioquia.

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Lo que no se imaginaban las víctimas era que en medio de las veladas ella aprovechaba un momento de descuido para suministrarles sustancias tóxicas y despojarlos de sus pertenencias luego de que perdieran la consciencia.

Según las autoridades, una de las víctimas fue un ciudadano francés, y que después de haber sido citado a través de una plataforma virtual a un alojamiento en el sector El Poblado, donde la mujer le proporcionó una bebida que lo dejó inconsciente.

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La Fiscalía compartió la identidad de la mujer detenida en Medellín - crédito @FiscaliaCol/X

Aprovechando el estado de indefensión de la víctima, Gallego Caicedo habría sustraído teléfonos celulares, una tableta electrónica, dinero en efectivo en dólares y euros, así como tarjetas bancarias.

Las investigaciones permitieron establecer que, entre el 6 y el 7 de diciembre de 2025, los productos financieros del ciudadano francés fueron utilizados para realizar alrededor de 20 transacciones, transferencias y compras en diferentes establecimientos comerciales de Medellín.

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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a la mujer en el barrio Estadio de la ciudad, en cumplimiento de una orden judicial, que no pudo hacer nada ante la contundencia del material probatorio y salió esposada del lugar.

La Fiscalía le imputó el delito de hurto calificado y agravado, bajo el procedimiento penal especial abreviado contemplado en la Ley 1826 de 2017.

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La procesada no aceptó los cargos y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

La capturada presentó una cédula falsa para entrar al lugar en el que se hospedaba el ciudadano francés - crédito @FiscaliaCol/X

Así dieron con la mujer en Medellín: drogaba y robaba a turistas extranjeros que conocía por apps de citas

El fiscal del caso en medio de la audiencia de imputación de cargos precisó que para dar con la captura de Gallego Caicedo “se hizo de manera cronológica un análisis de los videos que permiten verificar y constatar los hechos narrados por la víctima, así como las horas de ingreso y de salida de las indiciadas al hotel, así como análisis de video cuando ingresaron al establecimiento público a realizar las compras que se hicieron desde la tarjeta de crédito de la víctima”, detalló el funcionario judicial.

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Para la Fiscalía en su defensa “es inminente que el actuar de la victimaria (Gallego) está poniendo en riesgo la seguridad y el patrimonio de la víctima (el ciudadano francés) y, como se indicó, la vida”.

La hoy detenida aparecía en las aplicaciones de citas como Emily - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo se presentaba en las app de citas la mujer detenida en Medellín

En otro aparte de la audiencia se confirmó por parte del fiscal el modus operandi de la hoy detenida para captar a sus objetivos en línea, y cómo ejecutó uno de los hurtos con una de sus cómplices.

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“A través de una plataforma y allí ni siquiera usa su nombre real, allí no utiliza su nombre de Soligrey, sino que se hace llamar Emily”, describió el funcionario.

Además de mentir en el perfil, cuando ella llegó al apartamento donde se hospedaba el ciudadano francés, también presentó una cédula falsa para identificarse en la recepción.

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“Una vez logra concretar una cita con la víctima en este hotel donde se está hospedando precisamente, ella presenta identificaciones falsas. Ni siquiera fue que presentaron un documento de identidad, donde una se llame Salomé y la otra se llame precisamente Emily, sino que presentan dos nombres que, pues no corresponden”, añadió el fiscal.

El robo al ciudadano francés se presentó en su lugar de hospedaje, ubicado en el sector de El Poblado - crédito Alcaldía de Medellín / sitio web

Más capturas por robos a turistas extranjeros en Medellín

A finales de marzo de 2026, y en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Alcaldía de Medellín, fueron capturadas dos mujeres de 19 y 34 años acusadas de drogar y robar a ciudadanos extranjeros en el sector del parque Lleras, en El Poblado.

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Las detenciones se realizaron durante diligencias de registro y allanamiento en los barrios Caicedo y Villa Hermosa, como parte de la estrategia multicrimen que busca impactar las modalidades delictivas que afectan la seguridad en las zonas turísticas de la ciudad.

Según la investigación, las implicadas contactaban a sus víctimas —principalmente extranjeros— y coordinaban encuentros bajo la fachada de servicios de compañía.

Luego de trasladarlos a alojamientos turísticos, aprovechaban el consumo de bebidas alcohólicas para suministrarles sustancias como clonazepam.

Esto provocaba la pérdida de consciencia de las víctimas, facilitando el hurto de pertenencias de alto valor, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

En uno de los casos, la afectación a una víctima extranjera superó los $30 millones.

Ambas mujeres registran antecedentes judiciales por hurto agravado. La más joven cuenta con tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), mientras que la de 34 años presenta tres registros por hurto y uno por porte ilegal de armas de fuego.

Las dos mujeres usaban un 'modus operandi' similar al de la otra detenida - crédito Alcaldía de Medellín

Además, las autoridades identificaron un entorno familiar vinculado a la criminalidad, con antecedentes de homicidio y hurto.

Durante los allanamientos se incautaron dos celulares, documentos de identificación de otras mujeres, dinero en moneda extranjera y un arma de fuego.

Las capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto calificado y agravado, y avanzan los procesos de judicialización para definir su situación jurídica.