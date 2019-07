Hoy, la "Flor" se reinventa. Se llama "Telar", "Mandala", "Fractal". No es otra cosa, es el mismo esquema, mismo mecanismo. Sus nuevos reclutadores se alejan de páginas abiertas de Facebook para captar en privado, apuntan a estudiantes universitarias, profesionales, cierta pequeñoburguesía. Hablan de grupos de mujeres, se aprovechan del discurso feminista, aseguran que el mecanismo es una alternativa al capitalismo del patriarcado. Pero es lo mismo de siempre. Alguien, al fin y al cabo, tiene que sufrir. No hay cartera de inversiones, no hay emprendimientos que generen, nada.