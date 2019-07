Recordó que fue "un divorcio complicado" y que el hombre se llevó a vivir con él a los cuatro hijos que tenían en común: "Él me incomunicó totalmente, siempre me amenazó con que no me acercara. Cada vez que venía a Recreo yo iba a la canchita del barrio, ahí veía a Diego, él se acercaba a mí pero no me hablaba. Tenía miedo de la reacción de su padre que los tenía amenazados".