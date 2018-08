"Estuve ayer porque me restituyeron el departamento. Cuando a Cristian le allanan el departamento no se me llamó y no tuve la información al instante porque quizá lo podría haber presenciado. Había cosas que secuestraron cosas que no sé si venían al caso, como dinero, computadoras, teléfonos y hasta rompieron una caja fuerte", contó la mujer. "No tengo el detalle de las cosas que están faltando", añadió. "La puerta quedó muy destruida luego del allanamiento", señaló. Según trascendió, se llevaron lo poco que no secuestro la policía: ventanas, heladera, cocina, entre otros objetos.