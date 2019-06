"Benavidez, que era corpulento, siempre te agarraba, te abrazaba fuerte, te manoseaba. Una vez, en su habitación, se me tiró encima, y me llevó a la cama, y empezó a manosearme. Como pude, me lo saqué de encima. Yo era un gurí flaco, y él, obeso, grandote. No me podía mover, y como pude, zafé. Para mí, era joda, de romper las bolas. Hasta que pasó lo de los billetes", narró el exseminarista al medio Entre Ríos Ahora, que publicó la noticia.