General las Heras tiene unos 11 mil habitantes. La frase "nos conocemos todos con todos" aplica a la perfección. Para el hijo de Carola Bruzzone no es algo extraño cruzarse con la familia que la asesina de su madre dejó en el lugar: "Me cruzo con la ex pareja, el que se iba a casar y al final no se casó y también con los hijos de ella que ya son grandes. Los saludo como saludo a todo el mundo. No tengo motivos para estar enojado con ellos. No tienen la culpa de nada. Son tan víctimas de lo que pasó como yo".