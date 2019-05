Dentro del vehículo, Gómez comenzó a acusarla de infidelidad. "Estaba muy enojado, como fuera de sí. Me dio un sopapo, me agarró de los pelos, me dijo 'hija de puta, todo esto va a terminar mal, te voy a matar'. Clavó los frenos y ahí vi que agarró algo del costado izquierdo y que me lo iba a arrojar", contó Mendoza en el juicio y agregó que: "Nunca vi qué era, atiné a cubrirme el rostro con mis manos y automáticamente siento el fuego. Ahí estiro la mano, abro la puerta y me arrojo del auto". El vehículo se estaba incendiando.