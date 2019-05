La declaración, no obstante, no tiene validez para la Justicia argentina. "Es de una relatividad absoluta en la medida que eso es fácilmente rebatible con los elementos de prueba de la escena del hecho que uno observa aún en la televisión", le dijo al canal TN Gómez, que aclaró además que no se profundizó en el atentado a razón de no tener "competencia ni elementos para avanzar en el interrogatorio".