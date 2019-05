A 48 horas del crimen de Yadón y del ataque a Olivares -diputado de la UCR por La Rioja e internado con riesgo de vida-, Infobae reconstruyó las pruebas y declaraciones que hasta ahora hay en la causa judicial a cargo del juez de instrucción Mariano Iturralde y de la fiscal Estela Andrades. Los investigadores tienen dos certezas: que todos los involucrados en el hecho están detenidos, tanto los que participaron del crimen como quienes pudieron ayudarlos en su huida. También que el ataque no tuvo ninguna connotación política. Pero todavía no se develó el móvil. La hipótesis del crimen pasional o un ataque por motivos personales no tiene pruebas en la causa, por lo menos hasta ahora. Inclusive dos acusados la negaron.