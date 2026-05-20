Colombia

Gustavo Petro defendió nuevamente a Juliana Guerrero pese a imputación de la Fiscalía: “No se le ha comprobado que no estudió”

El mandatario colombiano argumentó que el proceso judicial sigue en curso y que no se ha probado falta de estudios en la Fundación Universitaria San José

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Gustavo Petro - crédito @infopresidencia/X/Andrea Puentes/Presidencia
El jefe de Estado respondió en Caracol Radio sobre el caso de la exasesora, reiterando que la justicia debía aclarar si existían irregularidades en la obtención del título universitario - crédito @infopresidencia/X/Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una postura de defensa hacia Juliana Guerrero tras la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionados con el caso de los títulos académicos emitidos por la Fundación Universitaria San José.

En una entrevista con Caracol Radio, el mandatario afirmó que no existen pruebas concluyentes de que Guerrero no haya cursado estudios en esa institución y sostuvo que el caso sigue bajo revisión judicial.

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Petro se refirió a la joven, a quien identificó como activista y asesora del Ministerio del Interior, y dijo: “No se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Se lo dejaremos a la justicia, porque hay un proceso judicial, pero ella no es servidora pública, no es funcionaria”.

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
Gustavo Petro señaló que Juliana Guerrero, quien fue activista y asesora del Ministerio del Interior, “no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad - crédito @jguerrero112/Instagram

El presidente Petro aclaró además que Juliana Guerrero no pudo haber ocupado el cargo de viceministra de la Juventud, debido a que la normativa exige tener al menos 25 años y Guerrero tenía 21.

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Durante la conversación con Caracol Radio, Gustavo Petro admitió que cometió un error al exponer a Guerrero públicamente en una transmisión televisiva, lo que generó rumores sobre una presunta relación personal.

“Ahí salieron los rumores de que yo tenía una relación sentimental. La señora Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad y no es funcionaria pública”, afirmó.

El jefe de Estado lamentó los ataques personales y las especulaciones surgidas a raíz del caso, y precisó que la joven fue objeto de amenazas de muerte, según denunció, junto con su familia en la Fundación San José.

El caso de Juliana Guerrero surgió en medio de una investigación amplia sobre la supuesta expedición irregular de títulos universitarios.

La Fiscalía imputó a Guerrero por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, argumentando que “nunca fue a clase ni presentó exámenes” para obtener el diploma de contadora pública. Según las autoridades, la Fundación San José anuló el título tras detectar que no se cumplieron los requisitos legales, entre ellos la presentación de las pruebas Saber Pro.

Durante la entrevista, el presidente de Colombia reiteró que la decisión sobre la responsabilidad de Guerrero corresponde al ámbito judicial y no al Ejecutivo.

Gustavo Petro reiteró que la decisión sobre la responsabilidad de Guerrero corresponde al ámbito judicial y no al Ejecutivo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia
Gustavo Petro reiteró que la decisión sobre la responsabilidad de Guerrero corresponde al ámbito judicial y no al Ejecutivo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

“¿Estudió o no en la universidad? ¿Y presentó o no el Ecaes? Si ella estudió y presentó el Ecaes, ¿judicialmente qué pasa?”, cuestionó. Además, Petro insistió en que la designación de Guerrero como viceministra no llegó a concretarse debido a los requisitos legales de edad.

En cuanto a la representación de Guerrero, actualmente figura como representante del mandatario ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. La situación judicial de la joven permanece sin resolución definitiva, mientras el presidente insiste en que será la justicia la que determine la veracidad de las acusaciones.

El presidente Gustavo Petro también habló de los casos de corrupción en su gobierno, asegurando que la Unidad Nacional para la Gestión del Riego (Ungrd) siempre ha sido una entidad corrupta. “La Ungrd desde que nació es corrupta”, indicó.

En entrevista con Caracol Radio, el jefe de Estado se refirió a la situación de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien está prófugo de la justicia por este caso de corrupción, el cual ha llevado a la detención de varios congresistas y exfuncionarios de su gobierno.

En sus declaraciones, el mandatario colombiano indicó que Carlos Ramón González debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia. “El señor Carlos Ramón González debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia ¿Por qué lo dudan?”, expresó.

Gustavo Petro también habló de los casos de corrupción en su gobierno, asegurando que la Unidad Nacional para la Gestión del Riego (Ungrd) siempre ha sido una entidad corrupta - crédito Leonardo Fernández Viloria/ REUTERS
Gustavo Petro también habló de los casos de corrupción en su gobierno, asegurando que la Unidad Nacional para la Gestión del Riego (Ungrd) siempre ha sido una entidad corrupta - crédito Leonardo Fernández Viloria/ REUTERS

Además, habló de la relación con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, asegurando que en el ente acusador se ha presentado una supuesta “politización”.

“Lo que he notado es una creciente politización de la Fiscalía. El principio con el que inicié no existe hoy. Esa politización no es sana para el país. Necesitamos una Fiscalía independiente de la justicia, independiente de la política”, aseveró Petro en Caracol Radio.

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