¿Por qué ahora? La contundente decisión de Sergio Mayer de dejar Morena por la fama (Infobae México / Jovani Pérez)

La renuncia de Sergio Mayer a Morena se formaliza este 15 de mayo, tras meses de conflicto interno provocado por su participación en el reality La Casa de los Famosos.

Según documentos dirigidos al Comité Ejecutivo Nacional del partido, Mayer aduce “motivos personales” y solicita la eliminación de sus datos del padrón nacional, con efectos inmediatos.

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El caso genera un repunte en búsquedas en Google México, donde el nombre del actor y legislador reporta más de 5,000 consultas y un incremento del 1,000% en interés digital en menos de 10 horas, de acuerdo con cifras de Google Trends.

El repunte digital: Google Trends registra pico sin precedentes tras la renuncia

La noticia de la salida de Sergio Mayer de Morena escala a las primeras posiciones de tendencias nacionales la mañana de este 20 de mayo. El buscador reporta un pico de consultas sobre el actor y diputado en las últimas ocho a diez horas, superando las 5,000 búsquedas recientes.

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El repunte digital: Google Trends registra pico sin precedentes tras la renuncia (Foto: Google Trends)

El fenómeno digital se refleja, además, en la sección “Es noticia” de Google, donde medios se destacan la renuncia y las repercusiones internas en el partido.

La cobertura mediática se acompaña de otros temas coyunturales, pero la salida de Mayer concentra la atención en el ámbito político y social. El gráfico de tendencias expone un salto abrupto en la búsqueda del término “Sergio Mayer”, que duplica la visibilidad de asuntos deportivos y supera temas climáticos o controversias de funcionarios.

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Sanción, licencia y ruptura: la secuencia de la controversia

La renuncia de Mayer ocurre meses después de que solicitara licencia para ingresar a La Casa de los Famosos, situación que le valió críticas de sus compañeros de bancada y una sanción formal del partido. El 25 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrió el expediente CNHJ-CM-068/2026 y ordenó la suspensión provisional de sus derechos partidarios.

El órgano interno argumenta que su participación en el programa “provocó un impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”, de acuerdo con el documento de la comisión.

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La suspensión implicó la imposibilidad de participar en actividades, asambleas y procesos internos de selección de candidatos. Al no localizarlo en su domicilio, la notificación se publica en los estrados del partido y se le convoca a una audiencia presencial el 17 de marzo en la sede nacional, en la Ciudad de México, para definir su posible expulsión. Mayer no se presenta a la cita.

En una caricatura editorial, el actor y diputado Sergio Mayer es retratado sujetando una bandera blanca de Morena que se despliega con su logo "morena, la esperanza de México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Voces divididas en Morena y defensa pública

Mientras la entonces presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reconoce el derecho de Mayer a reincorporarse a la Cámara de Diputados, aclara que el proceso interno lo excluye del grupo parlamentario: “Él tiene derecho de regresar a ser diputado, pero nosotros también tenemos el derecho, dentro de nuestra organización, de determinar si alguien ha violentado nuestros estatutos”, sostiene en entrevista para el programa Macanazo Informativo.

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Defensas, cifras y antecedentes de Mayer

De regreso en San Lázaro tras ser eliminado del reality, Mayer defiende su decisión como un “experimento social” y destaca la legalidad de su licencia:

“Me metí de diputado, como todos los diputados, por tener una representación y por hacer algo por nuestro país. No soy el único que tiene otra vida profesional”, dice al medio Milenio.

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Minimiza la gravedad de su caso frente a otros en el partido: “Hay presuntos casos de nepotismo, violencia política, agresores sexuales, uso de recursos públicos, peculado, y muchísimas otras cosas”.

El historial legislativo de Mayer registra ocho intervenciones en el pleno durante la LXVI Legislatura y una ausencia del 12.5% en votaciones: de 112 asuntos, votó en 98 y se ausentó en 14. Presentó cuatro iniciativas en ese periodo: una desechada, una retirada y dos pendientes de dictaminarse.

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En octubre de 2025, lo captan en el reality La Granja VIP de TV Azteca, días después de organizar un homenaje a la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados, durante una emergencia por inundaciones.

Así se enteró Sergio Mayer que su hijo se quitó toda la ropa en La Granja VIP en el 24/7: esto contestó El Tata (Televisa/ TV Azteca)

¿Sergio Mayer regresa a La Casa de los Famosos México?

En redes sociales y foros especializados, circulan versiones sobre el futuro mediático de Sergio Mayer tras su salida de Morena.

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Algunos usuarios especulan que el exdiputado podría regresar como participante a “La Casa de los Famosos México” en una edición All Star prevista para 2027, aprovechando su popularidad y el precedente de su paso por el reality.

Otros plantean que Televisa podría integrarlo como panelista o analista en la cuarta temporada regular del programa, que arrancaría en julio de 2026. Estas teorías ganan fuerza ante el perfil mediático de Mayer y su historial como figura recurrente en formatos de entretenimiento televisivo.

Trayectoria política y antecedentes públicos

Sergio Mayer inicia su camino en la política en 2017 como supervisor de eventos en la alcaldía Álvaro Obregón. Gana en 2018 una diputación federal por la coalición liderada por Morena y preside la Comisión de Cultura y Cinematografía en la LXIV Legislatura.

Regresó a San Lázaro en 2024 para la legislatura actual. Antes de la política, desarrolla su carrera como cantante, actor y productor, con popularidad desde los años noventa como parte de Garibaldi.

Nicola Porcella, Wendy Guevara, Sergio Mayer y sus demás compañeros se desnudaron para cumplir reto. La Casa de los Famosos México.

Imágenes de Mayer aparentemente dormido durante sesiones del Congreso circulan en redes y alimentan cuestionamientos sobre sus prioridades como servidor público. La controversia por su participación en programas de televisión se suma a episodios previos de exposición mediática, como su integración al “Team Infierno” en ediciones anteriores de realities.