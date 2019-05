Primero una tímida letra jota, luego una hache. Casi una semana después, con un "Hola" inició el intercambio Melo. "No te tengo entre mis contactos, ¿qué necesitás?", le preguntó el periodista. "Disculpame, anoté mal el #", respondió el extraño. Cuando Eguía le hizo entender a su interlocutor que sospechaba que estaba detrás del robo, el desconocido se desligó. "Yo soy piloto de avión, no entiendo lo que me dices". Y hasta detalló: "Tengo licencia PCA para volar aviones bimotores".