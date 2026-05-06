La selección Colombia no sería la única beneficiada con propuesta de no cobrarle impuestos en Bogotá: esta es la iniciativa

El cabildante Fernando López, del Nuevo Liberalismo, explicó su idea para que, gracias al proyecto para eximir de impuestos a la FCF, la Tricolor dispute las eliminatorias en la capital - crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

El 29 de mayo regresará la selección Colombia masculina de mayores al estadio El Campín, después de siete años sin disputar un partido en la ciudad, en un amistoso contra Costa Rica previo al Mundial 2026, lo que se convirtió en el escenario ideal para que el Concejo de Bogotá busque “blindar” al combinado nacional en la capital.

El concejal Fernando López habló sobre la propuesta de eximir de impuestos a la Federación Colombiana de Fútbol, una iniciativa que ya fue aprobada en su primer debate y el cabildante del Nuevo Liberalismo es uno de los que la apoya, además de proponer que el combinado nacional rote de sede, junto a Barranquilla, para las eliminatorias.

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Durante una entrevista con Infobae Colombia, López explicó los detalles de este proyecto que parece caminar bien en el Concejo, las ventajas de la ciudad para atraer a la Tricolor y de que la iniciativa no solo va para la FCF, sino que tiene más alcance para atraer los eventos internacionales a gran escala.

Mayor alcance para eximir impuestos en el deporte

Fernando López explicó que el proyecto que avanza en el Concejo de Bogotá, no solo beneficiará a la Federación Colombiana de Fútbol y todos sus seleccionados nacionales, sino a todos los interesados en que la ciudad sea sede de sus eventos deportivos, eso iría a entidades como la Confederación Sudamericana de Fútbol, con sus finales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

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“Desde luego que este proyecto incluye exenciones para estos clubes, una motivación adicional para que puedan llegar a la final, que muestren también a la ciudad y pueda ser acogida también la cantidad de turistas futboleros que circulan por el mundo. De verdad que Bogotá ya merece ser mostrada no solamente como la capital de la República de Colombia, sino la capital futbolera de Latinoamérica. Lo tenemos todo para lograrlo y por eso el estudio de este proyecto incluye el fútbol femenino que, como ustedes saben, viene en total ascenso y es importantísimo", dijo el concejal.

El concejal Fernando López es uno de los cabildantes que apoya la iniciativa de eximir de impuestos a la selección Colombia en Bogotá - crédito Prensa Fernando López

Así como el cabildante espera que la iniciativa acoja los partidos de la selección femenina, que actualmente juega en Cali, propone que Bogotá se rote con Barranquilla y otras ciudades en las eliminatorias: “Que no haya una exclusividad y una sede, porque siendo selección Colombia me parece un tanto odioso que tenga solo una sede”.

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Sumado a eso, López aseguró que Bogotá tiene grandes cualidades para la selección Colombia y sus hinchas: “La capacidad hotelera, las capacidades en materia de restaurantes, zonas gastronómicas y turísticas son mayores que las que pueden tener Barranquilla, Medellín, Cali”.

La selección Colombia juega las eliminatorias en Barranquilla desde 2011, clasificando a tres mundiales - crédito FCF

“Con este proyecto de acuerdo que fue aprobado en primer debate, estamos entregándole una herramienta a la administración distrital para proveer unas exenciones a la selección Colombia para la utilización de los centros deportivos, especialmente El Campín”, señaló el concejal, añadiendo que “la pretensión de nosotros al aprobar este proyecto de acuerdo así, rápido, es que empiece la selección a sentir esos favorecimientos de parte de la administración distrital de Bogotá”.

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El Campín y El Dorado, claves en la propuesta

Con la construcción del nuevo estadio El Campín, que inició trabajos a inicios de marzo y va inicialmente hasta diciembre de 2027, el concejal del Nuevo Liberalismo afirmó que el escenario deportivo será determinante para la elección de las sedes de la Tricolor desde 2027.

“Vamos a tener un estadio para un poco más de 50.000 espectadores, moderno con un techo retráctil y una gradilla híbrida. Va a estar a la altura de los mejores del mundo, esas son condiciones bien importantes que, a la hora de que consideren las sedes, que repito deben ser alternas, Bogotá se le lleva una ventaja competitiva a las demás ciudades del país. La altura de la ciudad es importante, ya pensando en lo que es la parte táctica y estratégica de cada partido”, dijo.

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El nuevo estadio El Campín tendrá capacidad superior a los 50.000 espectadores, pero sin saberse cifra oficial por el momento - crédito Sencia

Además, el otro punto importante de la iniciativa es la ampliación del aeropuerto El Dorado, llamado “El Dorado Max”, que aumentará su capacidad para la salida y llegada de vuelos nacionales e internacionales: “Ese proyecto en marcha que nos ha presentado el operador del aeropuerto El Dorado y los diseños que están aprobados, estamos, creería que en un plazo máximo de cinco años, tendremos el segundo aeropuerto más grande de Latinoamérica”.