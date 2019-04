-No sé. Era ropa de una marca deportiva conocida. Quizá se sentían verdugos. Y les veo manchas de sangre en el cuello. Pero venían tan colocados que uno de ellos, alias King Kong, chocó contra una pared, se le abrió una de las frazadas y veo que caen un tronco sin cabeza, dos piernas y un brazo. En ese momento, me sorprende Jorge Pedraza, otro de los capos, y me amenaza. "No mires para atrás o te matamos". No miré atrás pero después supe que yo era el escudo humano de 50 tipos, los más peligrosos. "No mires para atrás o vas a morir", me decía y me empujaba, suavemente, con la punta de la faca. Sólo había llegado a ver que tenía un handy, y un chumbo 11.25. "No mires Canguro porque te mato", me decía. A mí siempre me dijeron Canguro. A los pocos metros, otra vez. "No te des vuelta, churrasco de croto". La cosa se iba poniendo violenta. De pronto apareció uno de ellos y me ofreció una jarra que tenía un líquido anaranjado. No tomé pensando que tenía droga o sangre. De repente escuché que se le cayeron tarros de aceite. Y después me hicieron sentar. Y me dijeron: "Sabemos que te gustan los Parliament, pero te vamos a dar Parissien".