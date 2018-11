–No dudé porque él había confesado todos los hechos con lujo de detalles y había muchas pruebas. Pero la justicia humana no está ajena a los errores. Cuando uno tiene una duda, no debe condenar. A mí siempre me dio lástima condenar a una persona. Robledo también me dio lástima, por más perverso o psicópata que haya sido. En el fondo sigo creyendo en la raza humana (se ríe). No es lindo condenar. Por eso me recluyo en la reserva mental. Logro olvidar inmediatamente los hechos, los casos y las penas.