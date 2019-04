-Fui. Pensaba que quizá había sido solo eso. Yo era chica y suponía ser especial para él pero en otro sentido. Que me veía inteligente, que quería ayudarme porque a mí me interesaba la antropología. Entonces fui. Llegamos a una casa que él decía que era de la hermana. Cuando entramos no había nadie. Había un colchón en el piso improvisado. Una mesa con una computadora. Y cámaras que él tenía. Me pidió que me sacara la ropa y le dije que no. Entonces me rompió el vestido. Me lo rompió porque él quería tocarme, quería que me sacara la ropa, y cómo no quería sacármela, me pasaba la mano por abajo. Hubo penetración con los dedos. Yo en ese momento recuerdo que le dije: "Esperá, yo te tengo que decir algo muy importante". Le dije que era virgen, que no había venido para esto. Él me dijo que no me preocupara, que era obvio y que estaba bien. Que a él le gustaba. Todo esto está en la denuncia penal que presenté contra él.