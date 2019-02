Hoy por la mañana, tras ser aprehendido, el productor será indagado en una UFI de la zona de Tigre. Por lo visto, no saldrá de inmediato: los fiscales pedirían que se formalice su detención. Por otra parte, Velaztiqui Duarte afirmó que no vio a Jaitt tomar cocaína, que fue encontrada en su nariz tras su muerte. Los fiscales también dudan de esta parte de su relato: las pruebas lo ubican en la cocina del Xanadú, donde la cocaína era consumida por los invitados de la fiesta. "Es imposible que no lo haya visto", afirma una fuente.