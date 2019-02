"Había muchas guarangadas, comentarios de doble sentido, siempre comentando con los varones, como para sentirse un showman, cuando en realidad lo que hacía era abusar verbalmente de mis compañeras. Recuerdo una entrega de diplomas, una tenía una pollera cortita, Renato no paraba de mirarle la cola", asegura Martínez, que también recuerda los comentarios sobre "agarrar el micrófono" "A mí me hacía referencias a que me tenía que dedicar 'a las manualidades', en referencia a la masturbación, porque no era buen estudiante", recuerda: "El tipo era un tarado. Nosotros estábamos en octavo, noveno grado, éramos chicos".