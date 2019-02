-A mí me preguntaron qué pienso del aborto, como profesor de biología. Les dije que, primero, estoy en contra. me empezaron a gritar. "Nooo, que la gente pobre…", decían. Y no es una cuestión de gente pobre o gente rica. Es cuestión de trabajo sobre los métodos de anticoncepción. Y ahí sí hay machismo, porque el que no quiere usar preservativo es el varón. No respetaron mi opinión en el aula. Vino una chica, muy efusiva, y trató de pegarme. No estoy en contra, estrictamente, pero estoy en contra de cómo se está tratando. En la Argentina existe la ley de interrupción legal, que no se cumple. Les conté de casos donde la interrupción legal del embarazo podría haberse aplicado y no se hizo. ¿Por qué, si hay por ejemplo un diagnóstico de anencefalia, hay que pasar por un juez? ¿Por qué no lo puede autorizar un médico? Si podemos dar una mejor educación sexual… Ves en los diarios que la transmisión de enfermedades aumenta, el HIV debería bajar y sube en este país. ¿Qué grado de inconsciencia se maneja? Yo participé en el Pellegrini de las jornadas de ESI con otros docentes. Si generamos conciencia sobre los métodos de anticoncepción muchas cosas no sucederían. Si nos ponemos en extremos no vamos a poder dialogar.