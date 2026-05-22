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Etapa 13 Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en su llegada a Verbania

La ronda italiana vive una etapa totalmente llana en su recorrido, pues contará con un esprint emocionante en su meta

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Egan Bernal es el mejor latinoamericano ubicado en la clasificación general-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS-Foto de archivo
Egan Bernal es el mejor latinoamericano ubicado en la clasificación general-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS-Foto de archivo

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 13 del Giro de Italia.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de la carrera con Egan Bernal y Einer Rubio como los principales representantes para nuestro país.

12:12 hsHoy

¡Situación de carrera!

Kilómetro 61: 15 corredores lideran la juga del día: Francesco Busatto, Michael Valgren, Axel Huens, Johan Jacobs, Josh Kench, Toon Aerts, Mark Donova, Jasper Stuyven, Mirco Maestri, Diego Pablo Sevilla, Larry Warbasse, Mikkel Bjerg, Markus Hoelgaard, Andreas Leknessund y Alberto Bettiol están en el grupo.

12:04 hsHoy

Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia 2026

  • 1. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): 44 horas, 17 minutos y 41 segundos.
  • 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 27 segundos.
  • 3. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 1 minuto y 57 segundos.
  • 4. Felix Gall (Austria - Decathlon): a 2 minutos y 24 segundos.
  • 5. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 2 minutos y 48 segundos.
  • 6. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora- Hansgrohe): a 3 minutos y 6 segundos.
  • 7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro): a 3 minutos y 28 segundos.
  • 8. Derek Gee (Canadá - Lidl -Trek): a 3 minutos y 34 segundos.
  • 9. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 3 minutos y 36 segundos.
  • 10. Chris Harper (Australia - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): a 4 minutos y 9 segundos.
  • 15. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 5 minutos y 45 segundos.
  • 38. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 41 minutos y 2 segundos.
12:01 hsHoy

Así es la etapa 13 del Giro de Italia

Tras los puertos, quien ataque con inteligencia o cuente con compañeros determinantes en cabeza tendrá ventaja en una llegada donde los rodadores pueden sorprender a los velocistas sobrevivientes-crédito Giro de Italia
Tras los puertos, quien ataque con inteligencia o cuente con compañeros determinantes en cabeza tendrá ventaja en una llegada donde los rodadores pueden sorprender a los velocistas sobrevivientes-crédito Giro de Italia

La etapa 13 del Giro de Italia 2026 unirá Alessandria y Verbania sobre 189 kilómetros y, aunque el trazado parece llano, el paso final por dos ascensos convierte la jornada en un terreno más favorable para puncheurs, velocistas versátiles y oportunistas que para los sprinters puros.

A 24 kilómetros de la meta aparece el primero de esos repechos. El puero de Bieno, de cuarta categoría, mide 2.400 metros al 5,5% y endurece la carrera, pero no presenta una dureza suficiente para eliminar por sí solo a los velocistas salvo que estos decidan ceder terreno.

La dificultad decisiva llega después de 4,5 km de transición. Ungiasca, de tercera categoría, se extiende durante 4.700 metros al 7% de pendiente media y concentra su tramo más exigente en los últimos 1.400 metros, con una subida constante al 10% y una cota final que alcanza el 13%.

Ese encadenado responde la pregunta central de la etapa: el escenario está diseñado para que un velocista puro tenga muy pocas opciones de resistir. El esfuerzo final en Ungiasca equivale a unos 120 segundos de máxima intensidad y, después de la cima, quedan menos de 14 km para llegar a meta, una distancia insuficiente para que un corredor descolgado vuelva a enlazar.

11:54 hsHoy

Comienza a completarse la segunda semana del Giro de Italia

Alec Segaert celebrando su triunfo en la etapa 12 del Giro de Italia-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Alec Segaert celebrando su triunfo en la etapa 12 del Giro de Italia-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

La transmisión de la etapa comenzó a partir de las 6:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Dsports 2, de Caracol Sports y de Deportes RCN.

El belga Alec Segaert ganó la etapa 12 del Giro de Italia 2026 con un ataque a 2 km de la meta. En la jornada, el colombiano Egan Bernal sufrió el ritmo del grupo principal, pero logró sostenerse para trabajar en favor de su líder, Thymen Arensman.

El neerlandés Arensman se mantiene tercero en la clasificación general, a 2 minutos del líder Afonso Eulálio, tras una etapa marcada por aceleraciones en el cierre y cortes que no prosperaron.

La crónica señaló que al inicio de la etapa Jacobs insistió con la escapada y terminó integrando un grupo junto a Juanpe López, Geens, Van der Lee, Tarozzi y Bais, que alcanzó una ventaja de dos minutos. A 65 km de la llegada, esa fuga fue neutralizada.

También se presentó el abandono del español Javier Romo del Movistar, afectado por una enfermedad durante la semana. En los últimos 10 km se sucedieron ataques, incluidos los de Eulálio y Ciccone, antes del movimiento decisivo de Segaert en los kilómetros finales.

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