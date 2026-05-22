Etapa 13 Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en su llegada a Verbania

Egan Bernal es el mejor latinoamericano ubicado en la clasificación general-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS-Foto de archivo

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 13 del Giro de Italia.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de la carrera con Egan Bernal y Einer Rubio como los principales representantes para nuestro país.