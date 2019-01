En la grabación se ve cómo el hombre no puede ni siquiera hilvanar una frase con sentido. Mientras el equipo de médicos trataba de reanimar a la madre, una mujer de 70 años, su hijo no paró de filmar el tenso momento para dejar expuesto al médico. "Viejo perdoname pero de acá no me saca ni Cristo. Y vos debería arrancarte limpita la cabeza", le dijo el joven al doctor que en ningún momento atinó a colaborar para salvarle la vida a la paciente.