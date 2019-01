"Cuando entra el médico me doy cuenta de que está totalmente borracho. Venía con el pantalón desprendido, el cinto fuera de lugar, no sabía lo que hablaba, decía incoherencias. Entonces cuando veo en el estado en que estaba comencé a filmarlo. El tipo no tenía fuerzas ni para hacerle RCP a mi madre. Le reproché el estado en el que se encontraba. Después, lo golpeó a mi papá, me golpeó a mí y se dio a la fuga", relató Juan, el hijo de la mujer, a la radio Aire de Santa Fe.