Hasta acá se conocía la versión oficial. Sólo faltaba el relato de Héctor, un testigo de primera mano, que por muy poco salvó su vida y presenció cómo mataban a su amigo, además de recibir una violenta golpiza por parte de los delincuentes. "Uno estaba disfrazado de judío ortodoxo, con gorro, con chiva larga. Otro de enfermero. Venían dispuestos a todo. Vinieron, me amenazaron y me empezaron a pegar con la pistola en la cabeza. Me dieron tres culatazos", contó el dueño de la financiera.