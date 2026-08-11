Lenny Fernández, ella es la abogada que murió abrazada a su mascota bajo los escombros del terremoto en Cali: su perro Salomón fue rescatado con vida

Lenny Ruiz Fernández, abogada oriunda de Pasto, fue una de las víctimas mortales que dejó el terremoto de magnitud 7,4 en Cali - crédito Faecbook y Reuters

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La historia de Lenny Fernández, una abogada oriunda de Pasto y residente en Cali, se convirtió en una de las más conmovedoras tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

La mujer fue encontrada sin vida entre los escombros de un edificio en el barrio Cuarto de Legua, en la capital del Valle del Cauca, mientras protegía a su perro, Salomón, que logró sobrevivir.

El caso fue difundido inicialmente por la Junta Defensora de Animales de Pasto, organización con la que Fernández había tenido vínculos y colaboraciones relacionadas con la protección y el bienestar de los animales. Posteriormente, medios locales y nacionales reconstruyeron las circunstancias en las que fue localizada después del fuerte movimiento telúrico.

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De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la abogada se encontraba en el edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua de Cali, cuando ocurrió el sismo. El movimiento provocó el colapso de parte de la estructura y dejó a varias personas atrapadas bajo los restos de concreto.

Los equipos de emergencia, entre ellos integrantes de la Defensa Civil, adelantaron durante horas las labores de búsqueda y rescate. En medio de la operación lograron ubicar a Fernández entre los escombros. Sin embargo, cuando fue localizada ya había fallecido.

Salomón, el perro de Lenny Ruiz Fernández, sobrevivió al colapso de la estructura y fue rescatado con vida por los organismos de emergencia - crédito Facebook

Lo que llamó especialmente la atención de los rescatistas fue que Salomón se encontraba con vida debajo de ella. Según la reconstrucción difundida posteriormente, la mujer habría quedado en una posición que terminó protegiendo al animal durante el colapso de la estructura.

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El perro pudo ser sacado con vida y recibió atención médica después de ser rescatado. La escena convirtió el caso de Fernández en uno de los relatos más recordados de la emergencia, en medio de las labores que durante la jornada buscaban encontrar sobrevivientes en las zonas más afectadas.

Una vida ligada a la defensa de los animales

Además de su profesión como abogada, Fernández era reconocida por su cercanía con organizaciones dedicadas a la protección animal. La Junta Defensora de Animales de Pasto lamentó públicamente su muerte y destacó el vínculo que mantenía con las actividades de la entidad.

Ruiz Fernández fue hallada entre los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua, tras el fuerte sismo - crédito Lenny Hernández/Facebook

La organización la recordó como una mujer comprometida con el bienestar de perros, gatos y otros animales. Su relación con estas causas también permitió que su historia trascendiera más allá de su círculo familiar y fuera conocida en Nariño, departamento del que era originaria.

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Tras conocerse la noticia, familiares y allegados compartieron mensajes de despedida en redes sociales. En ellos destacaron su personalidad, su amor por los animales y, especialmente, el vínculo que tenía con Salomón.

“Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza. Hasta pronto, prima. Nos volveremos a encontrar”, escribió una familiar en uno de los mensajes citados por El Tiempo.

Otros allegados también la despidieron con mensajes en los que la calificaron como una heroína y expresaron su pesar por la tragedia.

Una víctima más del terremoto

A man sits amid rubble as people search for survivors at the site of a collapsed building, in the aftermath of an earthquake, in Cali, Colombia, August 11, 2026. REUTERS/Sergio Acero

La muerte de Fernández ocurrió en medio de una emergencia que dejó una amplia afectación en diferentes regiones del país.

El terremoto, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó graves afectaciones en Risaralda, Valle del Cauca y Chocó, así como en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia.

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El Gobierno declaró el desastre nacional para facilitar la movilización de recursos y fortalecer la coordinación de las entidades encargadas de atender la emergencia.

Mientras los organismos de socorro continuaban con la búsqueda de personas atrapadas, la historia de Lenny Fernández adquirió una dimensión particular. Su muerte quedó ligada al rescate de Salomón, el perro que logró sobrevivir al colapso.