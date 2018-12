Los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Llanos condenaron a Chabán a 20 años de prisión; al manager de Callejeros Diego Argañaraz y al subcomisario Carlos Díaz a 18 años; a las ex funcionarias Fabiana Fiszbin (era subsecretaria de Control Comunal del gobierno porteño) y Ana María Fernández (ex directora adjunta de Fiscalización y Control) a dos años y cuatro meses; a la mano de derecha de Chabán, Raúl Villareal, a un año en suspenso y a realizar tareas comunitarias. Los magistrados entendieron que cometieron el delito de estrago doloso porque debieron haberse representado que una tragedia así podría ocurrir por los incendios anteriores que tuvo el boliche y por el pago de coimas para que no sean controlados por la Policía Federal. En tanto, a los funcionarios se les reprochó el delito de incumplimiento de sus deberes.