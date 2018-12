-Es un tipo que se baña cada cuatro semanas, es sucio. Se la pasa empastillado porque está sobremedicado. Después del juicio le fueron bajando la medicación. Le daban pastillas para bajar y pastillas para levantar. Al final, solo tomaba las pastillas para bajar, las pastas para planchar. Era un zombi. No compartía nada. Y acá se comparte todo. No entendió código básicos. Los que viven en tu celda son tu familia temporal. Hay que tirar agua en el inodoro de la celda para que no quede la mierda, ¿entendés? El tipo tenía un tema de soberbia, hacía gala de una bata de American Airlines y decía que él era "first class", no se bañaba porque decía que el baño de su casa era de mármol.