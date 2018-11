Familiares de los sospechosos se concentraron frente al edificio y resistieron el ingreso de la Policía. Una persona que dijo ser tío de los hermanos detenidos aseguró: "Lo que se dice no es cierto; este es un allanamiento que no tiene sentido, somos musulmanes pero antes que eso somos argentinos, no entiendo cuál es el pecado de visitar a nuestros parientes del Líbano".