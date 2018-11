Otros en la cuadra aseguran otra cosa: "No se mudó, que no te boludeen. El tipo nunca dejó el barrio. Anda por acá todos los días como si nada." "Sigue acá", ratifica otro vecino que dice detestarlo mientras le cuelga adjetivos desagradables con un saña particular. De repente, la cara del vecino gira. "Mirá, mirá", susurra mientras señala con el dedo a un hombre que camina: "Ahí lo tenés".