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Este es el efecto del zumo de naranja en el cerebro: la vitamina C refuerza la red neuronal

La vitamina C es un nutriente esencial que el cuerpo suele puede obtener a través de la alimentación

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Imagen de archivo de un vaso de cristal con zumo de naranja (Europa Press)
Imagen de archivo de un vaso de cristal con zumo de naranja (Europa Press)

El efecto que un vaso de zumo de naranja puede tener en el cerebro es mucho mayor de lo que pudiéramos pensar, según acabo de revelar un estudio. Científicos de la Universidad de Hirosaki (Japón) han encontrado una relación entre niveles más altos de vitamina C en sangre con una mayor cantidad de materia gris y una conectividad más fuerte en la red neuronal por defecto del cerebro.

La investigación, publicada en la revista PLOS One, refuerza la hipótesis de que la dieta puede influir en la salud cerebral durante el envejecimiento. La investigación analizó muestras de sangre y escáneres cerebrales de 2.044 voluntarios japoneses con una mediana de edad de 69 años. El equipo observó que quienes presentaban más vitamina C en plasma también mostraban un mayor volumen de materia gris y conexiones más sólidas en la llamada red neuronal por defecto.

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La vitamina C es un nutriente esencial que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo y que debe obtenerse a través de la alimentación. Estudios anteriores ya habían apuntado su relevancia para el cerebro: se concentra en el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo que baña el encéfalo contiene el doble de vitamina C que la sangre.

Ese mismo contexto previo también había asociado una ingesta adecuada de vitamina C con un menor riesgo de desarrollar Alzheimer. La nueva investigación añade una pieza concreta: cómo los niveles en sangre, más fáciles de medir, se relacionan con rasgos visibles en imágenes cerebrales.

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El debilitamiento de la red neuronal favorece el deterioro cognitivo

Los investigadores se centraron en la red neuronal por defecto, conocida por las siglas DMN, un circuito cerebral que permanece activo de fondo y conecta múltiples regiones incluso cuando una persona no está realizando una tarea concreta. El debilitamiento de esa red se ha relacionado con deterioro cognitivo, por lo que el equipo quiso medir la solidez de esas conexiones en personas mayores de Japón.

El análisis encontró una relación clara entre los participantes: a más vitamina C en sangre, mayor volumen de materia gris, el tejido cerebral implicado en memoria, movimiento y emoción. Niveles más altos del nutriente también se asociaron con una conectividad más fuerte en la DMN.

Dr López Rosetti - Vitamina C

La DMN enlaza áreas como la corteza prefrontal ventromedial, situada en la parte frontal del cerebro y relacionada con el procesamiento del riesgo, el miedo y las emociones, y la corteza cingulada posterior, en la zona central, implicada en la memoria y el control motor. En conjunto, esta red se ha asociado con funciones como la memoria autobiográfica, la forma en que una persona se refiere a sí misma, la anticipación del futuro y el control de la atención.

Algunos trabajos previos ya habían detectado que las personas con Alzheimer, Parkinson y depresión tienden a presentar una DMN más débil y peor conectada. El nuevo estudio no demuestra que la vitamina C cause directamente una mejora en esa red, pero sí sugiere que podría desempeñar un papel en el mantenimiento de un cerebro sano y quizá ayudar a alejar la demencia al abrir una nueva vía de tratamiento.

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