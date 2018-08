Pamela no veía hace años a Ángel, uno de sus hermanos mayores. Se habían encontrado muy pocas veces desde que ella dejó la casa baja de la familia en el barrio Urquiza de José C. Paz unos seis años atrás para irse a Berazategui. Había contactado a su hermano por Facebook semanas atrás, desesperada: le dijo que no tenía para darles de comer a sus hijos de dos y un año, que su pareja, Claudio, diez años mayor que ella, un changarín del barrio Cinco Esquinas de Florencio Varela bebía, se drogaba, que la había golpeado y amenazado de muerte y que lo habían detenido por violencia de género, que por favor la ayudara.