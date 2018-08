Las pruebas en su contra fueron duras: el relato de la niña en la cámara Gesell del Cuerpo Médico Forense que lo incriminaba directamente fue validado como veraz por peritos, los testimonios de sus familiares que detallaban los presuntos abusos coincidían entre sí. Un examen psicológico reveló que la niña no fabulaba en sus testimonios, que no presentaba "indicadores de un aumento patológico de la imaginación" ni una "propensión a la sobrecarga imaginaria" en sus procesamientos mentales. Otro examen psiquiátrico reveló una particular angustia de la menor al hablar de Fabbro: su miedo era cómo le explicaría lo presuntamente ocurrido a su futuro novio, a sus hijos.