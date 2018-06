La hermana de Fabbro y su madre fueron contra la menor en sus apariciones públicas, aseguraron que la niña mentía: un examen psicológico reveló que no presentaba "indicadores de un aumento patológico de la imaginación" ni una "propensión a la sobrecarga imaginaria" en sus procesamientos mentales. La menor hasta pidió un bozal legal en contra de las familiares de Fabbro y de Larissa Riquelme, pareja del futbolista, para que no revelaran información sobre ella. Otro examen psiquiátrico reveló una particular angustia de la menor al hablar de Fabbro: su miedo era cómo le explicaría lo presuntamente ocurrido a su futuro novio, a sus hijos. Estos exámenes, razonaron los jueces de la Cámara, otorgaban más credibilidad todavía a los dichos de la ahijada del futbolista.