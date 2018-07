Sebastián Queijeiro es el abogado que representa a Cristian "Pity" Álvarez, quien el viernes pasado admitió la responsabilidad por el asesinato de un hombre en Villa Lugano y se entregó tras permanecer un día prófugo. El letrado dijo este domingo que su cliente no está en condiciones de ser parte de un proceso judicial y que en su opinión el músico "es inimputable". "No puedo ni acercarme a él para que me firme el escrito", expresó.