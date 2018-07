El padre de la joven asesinada a sus 16 años explicó que el siguiente paso será en la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, donde intentarán revertir el fallo. "No vamos a bajar los brazos, para que no nos venzan psicológicamente", sostuvo. "Vamos a seguir luchando y esperamos que haya una respuesta de la provincia, totalmente tardía, y seguimos bregando porque hoy le están dando salidas transitorios a los policías que mataron a mi hija y tienen reclusión perpetua", dijo sobre los ex efectivos, Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez.