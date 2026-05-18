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Juan Valderrama relata en ‘Cuarto Milenio’ la aterradora experiencia paranormal que vivió tras acudir a una bruja: “Debí abrir algún tipo de portal”

El cantante visitó el programa de Iker Jiménez para contar los extraños fenómenos que comenzaron en su casa después de realizar un ritual recomendado por una vidente

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Juan Valderrama en el programa 'Cuarto Milenio'. (Mediaset)
Juan Valderrama en el programa 'Cuarto Milenio'. (Mediaset)

Hay testimonios que sorprenden en Cuarto milenio y otros que directamente dejan helado al espectador. Eso fue precisamente lo que ocurrió con la visita de Juan Valderrama al programa de Iker Jiménez. El cantante, hijo de los míticos Juanito Valderrama y Dolores Abril, compartió una experiencia paranormal que, según confesó, cambió para siempre su manera de entender la vida y la realidad.

Lejos de buscar protagonismo o alimentar historias de misterio, Juan acudió al programa visiblemente impactado todavía por lo que vivió hace un tiempo en su propia casa. “Esto solo se lo he contado a mis amistades más íntimas, son cosas que te llevan a creer más allá de la fe”, aseguró antes de comenzar un relato que dejó completamente impresionado al equipo del programa.

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Todo comenzó en uno de los momentos más complicados de su vida profesional. El artista explicó que atravesaba una mala racha en la que los proyectos se truncaban constantemente cuando parecía que estaban a punto de salir adelante. Desesperado y sin saber qué hacer, tomó una decisión de la que hoy se arrepiente profundamente.

Juan Valderrama en el programa 'Cuarto Milenio'. (Mediaset)
Juan Valderrama en el programa 'Cuarto Milenio'. (Mediaset)

Acudí a una bruja aunque sabía que hacía mal, sabía que eso estaba alejado de mi fe y mis convicciones”, confesó durante su intervención en el espacio de Cuatro.

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Según contó, aquella vidente le recomendó realizar un ritual para atraer la buena suerte y desbloquear el momento tan complicado que estaba atravesando. Juan aceptó hacerlo sin imaginar que, poco después, empezarían a suceder fenómenos extraños y aterradores dentro de su propia vivienda.

Las primeras señales fueron aparentemente pequeñas, aunque inquietantes. La alarma de seguridad de la casa comenzó a activarse sola sin motivo alguno y sin que hubiera presencia física en el exterior. Después llegaron otros sucesos todavía más perturbadores: fuertes olores desagradables, ráfagas de frío glacial sin explicación y una sensación constante de angustia dentro del hogar.

Juan Valderrama en el programa 'Cuarto Milenio'. (Mediaset)
Juan Valderrama en el programa 'Cuarto Milenio'. (Mediaset)

Sin embargo, hubo un episodio concreto que terminó de convencer tanto a él como a su mujer de que algo extraño estaba ocurriendo. De un día para otro, la piscina de su casa apareció completamente llena de agua negra y podrida. Una imagen que todavía recuerda con auténtico terror.

Algo maligno había en nuestro hogar, con el ritual debí abrir algún tipo de portal o grieta”, relató en una de las frases más impactantes de la entrevista.

El cantante reconoció que, hasta entonces, siempre había sido aficionado al cine de terror y a las historias sobrenaturales, pero desde la distancia del entretenimiento. Nunca pensó que acabaría viviendo algo parecido en primera persona y mucho menos dentro de su propia casa.

Precisamente esa incredulidad inicial fue lo que más llamó la atención de Iker Jiménez durante la conversación. Juan insistió varias veces en que él no era especialmente creyente en este tipo de fenómenos y que jamás había imaginado verse envuelto en una situación así. “Yo no era muy dado a creer en estas cosas”, admitió.

El relato fue ganando intensidad a medida que avanzaba la entrevista. El periodista y cantante explicó que tanto él como su familia llegaron a sentir auténtico miedo en su día a día y que la tensión dentro de la vivienda se volvió cada vez más insoportable. Aunque no profundizó en cómo terminó exactamente aquella pesadilla, sí dejó claro que aquella experiencia le hizo replantearse muchas cosas.

Juan Valderrama
Juan Valderrama en el programa 'Cuarto Milenio'. (Mediaset)

Su testimonio ha generado un enorme revuelo entre los seguidores de Cuarto milenio, acostumbrados a escuchar historias inquietantes, pero sorprendidos al ver a una figura tan conocida abrirse de esa manera sobre un episodio tan íntimo y delicado.

Con sinceridad y visible emoción, Juan Valderrama lanzó además una advertencia final que resume perfectamente el aprendizaje que asegura haber sacado de todo aquello: nunca jugar con prácticas que uno mismo siente alejadas de sus propias creencias. Porque, según él, las consecuencias pueden ser mucho más oscuras de lo que cualquiera imagina.

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