Según consignó el portal 0223, tras la decisión judicial, Laura Calampuca, madre de la joven, lamentó: "Yo mañana me voy a despertar y no voy a tener a mi hija. La Justicia, después de 17 años, se toma el trabajo de dar este veredicto que es un ejemplo de lo que no se debe hacer". Y apuntó contra el juez Peralta: "No me llamó la atención el fallo. Ya se sabía que él estaba a favor del asesino de mi hija".