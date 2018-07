A los pocos minutos del encuentro con la unidad que ascendió para el apoyo con el fin de reunirse con la otra unidad, se empiezan a escuchar fuertes detonaciones. Le digo a Lezcano: "Vamos". Y él me dice que esperemos a los refuerzos. Ahí le digo que yo iba a subir y comencé con mi ascenso hasta el lugar donde se encontraban mis compañeros para saber qué estaba pasando y cuál era la situación. Al llegar al lugar puedo observar a mis cuatro compañeros (Cavia, Pintos, Sosa y Obregón) ocultándose detrás de los arboles por la cantidad de piedras y detonaciones que amenazaban su integridad física. En ese momento escucho una voz de uno de ellos que me dijo: "Cubrite". Y siento un zumbido como que algo me rozó o pasó cerca de mí, tirándome automáticamente al piso. Empuñé mi armamento sin apuntar ya que mis compañeros se encontraban adelante. No podía distinguir de dónde venía la amenaza con arma de fuego. Ahí se da la orden de repliegue y comenzamos a descender cubriéndonos con disparos intimidatorios a 45° para alejarnos del lugar porque nos disparaban. Metros más abajo nos reagrupamos para constatar que ninguno estuviera herido.