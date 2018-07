-En momento determinado observamos una especia de construcción (tipo casa) hecha con objetos del lugar. Junto a esa construcción observamos dos personas: una estaba fumando y la otra con su rostro cubierto. Nos retiramos del lugar con la mayor cautela posible para no ser detectados por estas personas. Cuando nos alejamos de ese lugar y en una zona segura para la patrulla se avisa a través de la radio al oficial principal Berra sobre lo que habíamos visto. Berra nos pregunta si estas personas nos habían visto o si se dieron cuenta de nuestra presencia en el lugar. Le respondimos que no. Entonces nos vuelve a recalcar que no entremos en contacto con estas personas.