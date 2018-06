En la audiencia de ayer, se la vio quebrada en casi todo momento. A veces el llanto la congestionaba y le impedía hablar con claridad. "Siempre pasaba lo mismo, me insultaba, me decía zorra y desesperada. Y me decía la palabra que más me hería: depresiva. Una vez le conté que cuando llegaba a mi casa y me acostaba, me ponía a llorar. No se lo conté para darle lástima. Pero él lo usaba para lastimarme", dijo en un momento de la declaración.