Fiscalía imputa cargos al ginecólogo, por presuntos delitos sexuales cometidos en Zipaquirá, Cundinamarca

Carlos Andrés Tena Reyes presuntamente se valió de su posición dominante como médico para vulnerar la confianza de sus pacientes - crédito Fiscalía

Las autoridades judiciales de Cundinamarca impusieron una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes, tras ser señalado de abusar sexualmente de varias de sus pacientes durante consultas privadas.

La Fiscalía General de la Nación detalló que el médico es investigado por hechos ocurridos en un consultorio del barrio San Rafael, en el municipio de Zipaquirá, entre 2024 y 2026. Según el organismo, el profesional habría aprovechado su posición de poder y la confianza de sus pacientes para someterlas a actos sexuales en contra de su voluntad.

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Las investigaciones permitieron identificar a dos mujeres, de 19 y 30 años, que acudieron al consultorio y fueron víctimas de agresiones sexuales. Una de ellas denunció haber sido accedida carnalmente por el especialista. Los relatos de ambas resultaron fundamentales para avanzar en el proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, el profesional habría actuado “aprovechando el estado de indefensión de las mujeres, así como su posición dominante y de poder, y la confianza que generaba en ellas para agredirlas en contra de su voluntad”.

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Entre las víctimas del presunto abuso sexual figuran dos mujeres de 19 y 30 años atendidas en un consultorio de San Rafael, Cundinamarca - crédito Fiscalía

Así lo expresó una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), perteneciente a la Seccional Cundinamarca.

“De acuerdo con esta información, aparece claramente, señor Carlos Andrés Tena Reyes, que usted lejos de practicar un examen o un tacto respetuoso a la señora el día diez de febrero del año 2026 en su consultorio de especialista en ginecología, lo que hizo fue aprovechar esa confianza y esa, eh, autoridad que a usted le da la circunstancia de ser un médico especialista ginecólogo para, de manera agresiva, tal como ella lo relata, llegando usted a impedirle cualquier clase de movimiento o cualquier clase de reacción, dado que ella de una parte se encontraba absolutamente indefensa dentro del consultorio y además usted le colocó su brazo libre sobre el hombro, le impidió el movimiento. También su otra paciente, a quien se hallaba en total incapacidad de resistir, puesto que, como se ha descrito, ella llegó al consultorio, usted le solicitó desnudarse con la finalidad supuestamente de realizarle un tacto y de hacerle un examen y procedió a accederla carnalmente como ella describe”, dijo durate la audiencia.

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La Fiscalía imputó al ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes por presunto abuso sexual de pacientes en Zipaquirá entre 2024 y 2026 - crédito Fiscalía

El médico fue imputado por el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos que le fueron presentados por la Fiscalía.

El fiscal detalló que: “Debemos señalar entonces que para el presente caso nos hallamos frente a una máxima gravedad de las conductas en ambos casos que se dan dentro de un contexto donde deberían ser atendidas, protegidas y tratadas con la mayor dignidad. Y sin embargo, todo lo contrario. Es cuando procede el señor médico especialista en ginecología, no solamente a atacarlas como ellas describen, sino aparte de todo, a reírse de ellas. Y ello, su señoría, es una nueva violencia a la cual las somete y que efectivamente se encuentra en contraposición con los derechos de las mujeres y particularmente en esta situación a ser libres de toda clase de violencia, máxime cuando se trata de una atención médica".

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La decisión del juez de control de garantías fue ordenar la reclusión preventiva del acusado, mientras avanza el proceso legal en su contra. Las autoridades destacaron que la medida busca proteger a la comunidad y evitar la reiteración de conductas similares.

La fiscal del Caivas imputó el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado por los hechos recientes - crédito Fiscalía

El caso involucra a un profesional de la salud que, según la Fiscalía, habría utilizado su rol y el ambiente de consulta para vulnerar la integridad y libertad sexual de sus pacientes. Los hechos denunciados se investigan como parte de un patrón de abuso basado en la confianza y la posición dominante del acusado.

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