Colombia

Fiscalía imputa cargos al ginecólogo, por presuntos delitos sexuales cometidos en Zipaquirá, Cundinamarca

Las autoridades informaron sobre la acusación formal contra un médico, tras recopilar distintas evidencias relacionadas con conductas de vulneración a la integridad de al menos dos mujeres en un consultorio privado

Guardar
Google icon
Carlos Andrés Tena Reyes presuntamente se valió de su posición dominante como médico para vulnerar la confianza de sus pacientes - crédito Fiscalía
Carlos Andrés Tena Reyes presuntamente se valió de su posición dominante como médico para vulnerar la confianza de sus pacientes - crédito Fiscalía

Las autoridades judiciales de Cundinamarca impusieron una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes, tras ser señalado de abusar sexualmente de varias de sus pacientes durante consultas privadas.

La Fiscalía General de la Nación detalló que el médico es investigado por hechos ocurridos en un consultorio del barrio San Rafael, en el municipio de Zipaquirá, entre 2024 y 2026. Según el organismo, el profesional habría aprovechado su posición de poder y la confianza de sus pacientes para someterlas a actos sexuales en contra de su voluntad.

PUBLICIDAD

Las investigaciones permitieron identificar a dos mujeres, de 19 y 30 años, que acudieron al consultorio y fueron víctimas de agresiones sexuales. Una de ellas denunció haber sido accedida carnalmente por el especialista. Los relatos de ambas resultaron fundamentales para avanzar en el proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, el profesional habría actuado “aprovechando el estado de indefensión de las mujeres, así como su posición dominante y de poder, y la confianza que generaba en ellas para agredirlas en contra de su voluntad”.

PUBLICIDAD

Entre las víctimas del presunto abuso sexual figuran dos mujeres de 19 y 30 años atendidas en un consultorio de San Rafael, Cundinamarca - crédito Fiscalía

Así lo expresó una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), perteneciente a la Seccional Cundinamarca.

“De acuerdo con esta información, aparece claramente, señor Carlos Andrés Tena Reyes, que usted lejos de practicar un examen o un tacto respetuoso a la señora el día diez de febrero del año 2026 en su consultorio de especialista en ginecología, lo que hizo fue aprovechar esa confianza y esa, eh, autoridad que a usted le da la circunstancia de ser un médico especialista ginecólogo para, de manera agresiva, tal como ella lo relata, llegando usted a impedirle cualquier clase de movimiento o cualquier clase de reacción, dado que ella de una parte se encontraba absolutamente indefensa dentro del consultorio y además usted le colocó su brazo libre sobre el hombro, le impidió el movimiento. También su otra paciente, a quien se hallaba en total incapacidad de resistir, puesto que, como se ha descrito, ella llegó al consultorio, usted le solicitó desnudarse con la finalidad supuestamente de realizarle un tacto y de hacerle un examen y procedió a accederla carnalmente como ella describe”, dijo durate la audiencia.

La Fiscalía imputó al ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes por presunto abuso sexual de pacientes en Zipaquirá entre 2024 y 2026 - crédito Fiscalía
La Fiscalía imputó al ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes por presunto abuso sexual de pacientes en Zipaquirá entre 2024 y 2026 - crédito Fiscalía

El médico fue imputado por el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos que le fueron presentados por la Fiscalía.

El fiscal detalló que: “Debemos señalar entonces que para el presente caso nos hallamos frente a una máxima gravedad de las conductas en ambos casos que se dan dentro de un contexto donde deberían ser atendidas, protegidas y tratadas con la mayor dignidad. Y sin embargo, todo lo contrario. Es cuando procede el señor médico especialista en ginecología, no solamente a atacarlas como ellas describen, sino aparte de todo, a reírse de ellas. Y ello, su señoría, es una nueva violencia a la cual las somete y que efectivamente se encuentra en contraposición con los derechos de las mujeres y particularmente en esta situación a ser libres de toda clase de violencia, máxime cuando se trata de una atención médica".

La decisión del juez de control de garantías fue ordenar la reclusión preventiva del acusado, mientras avanza el proceso legal en su contra. Las autoridades destacaron que la medida busca proteger a la comunidad y evitar la reiteración de conductas similares.

La fiscal del Caivas imputó el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado por los hechos recientes - crédito Fiscalía

El caso involucra a un profesional de la salud que, según la Fiscalía, habría utilizado su rol y el ambiente de consulta para vulnerar la integridad y libertad sexual de sus pacientes. Los hechos denunciados se investigan como parte de un patrón de abuso basado en la confianza y la posición dominante del acusado.

Temas Relacionados

Ginecólogo ZipaquiráCarlos Andrés Tena ReyesAcceso carnal y acto sexualFiscalíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caída de utilidades de Ecopetrol genera preocupación en el sindicato petrolero: advierten éxodo de talento hacia Venezuela

Asopetrol señala que los tributos extraordinarios y la revaluación del peso están detrás del retroceso en la rentabilidad, advirtiendo sobre riesgos para la inversión y los ingresos públicos

Caída de utilidades de Ecopetrol genera preocupación en el sindicato petrolero: advierten éxodo de talento hacia Venezuela

Así es el álbum Panini de perritos en adopción que enternece las redes sociales: “Es un canini”

Los animales recibieron nombres inspirados en futbolistas emblemáticos de la selección Colombia

Así es el álbum Panini de perritos en adopción que enternece las redes sociales: “Es un canini”

Capturado alias Cali, presunto jefe financiero del Clan del Golfo en Antioquia

El detenido, con una trayectoria de 15 años en la organización, manejaba fondos que superaban los 2.000 millones de pesos mensuales y era pieza clave en la intimidación de habitantes y empresarios

Capturado alias Cali, presunto jefe financiero del Clan del Golfo en Antioquia

Abelardo de la Espriella respondió a Bernie Moreno y pidió vigilancia internacional tras asesinato de coordinador de su campaña

El candidato presidencial afirmó que no tolerarán la “ola de violencia política” en Colombia ni los asesinatos contra miembros de su campaña

Abelardo de la Espriella respondió a Bernie Moreno y pidió vigilancia internacional tras asesinato de coordinador de su campaña

Incautaron 535 kilos de marihuana en operativo en la vía Garzón-Neiva

El cargamento, distribuido en 104 paquetes de marihuana tradicional y 25 de variedad exótica, fue descubierto en compartimientos ocultos en una camioneta

Incautaron 535 kilos de marihuana en operativo en la vía Garzón-Neiva
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

La Segura defiende a Aida Victoria Merlano tras la visita del Icbf y se va en contra del 'Agropecuario'

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Deportes

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco

Acierto en la expulsión del jugador del Deportes Tolima y equivocación en la tarjeta roja a Cristian Arango de Nacional: esto dicen los analistas arbitrales

Defensoría del Pueblo también se indignó por la posible convocatoria de Sebastián Villa al Mundial 2026: “La camiseta no es un escudo contra la justicia”

Andrés Mosquera Marmolejo sin fecha definida para unirse a la concentración de la selección Colombia: “Pensamos hoy en Santa Fe”