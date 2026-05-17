Colombia

Capturado alias Cali, presunto jefe financiero del Clan del Golfo en Antioquia

El detenido, con una trayectoria de 15 años en la organización, manejaba fondos que superaban los 2.000 millones de pesos mensuales y era pieza clave en la intimidación de habitantes y empresarios

Guardar
Google icon
Durante el operativo, se incautaron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y registros que serán analizados - crédito @PedroSanchezCol/X

Un golpe contundente al aparato financiero del Clan del Golfo propinó la Policía Nacional en el departamento de Antioquia, tras capturar a un hombre identificado como alias Cali.

La operación, ejecutada en el municipio de Vegachí, representa un avance en la lucha contra el crimen organizado y debilita la estructura económica de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés en el Nordeste antioqueño.

PUBLICIDAD

La detención de alias Cali, considerado pieza clave en el manejo de los recursos de la organización, se llevó a cabo mediante un procedimiento de registro y allanamiento coordinado entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes).

Según informaron las autoridades, el capturado está sindicado de concierto para delinquir agravado y es señalado como presunto cabecilla financiero del grupo armado ilegal.

PUBLICIDAD

Cayó alias Cali en Antioquia - crédito Departamento de Policía Antioquia
Cayó alias Cali en Antioquia - crédito Departamento de Policía Antioquia

Las investigaciones indicaron que alias Cali lideraba la recolección de fondos ilícitos provenientes del narcotráfico, la extorsión a comerciantes y la explotación ilegal de minas, lo que permitía el sostenimiento de la estructura criminal en Remedios, Vegachí, Yalí y Yolombó.

Los reportes oficiales calcularon que el recaudo mensual bajo su control superaba los 2.000 millones de pesos, dinero que fortalecía las operaciones delictivas y mantenía la capacidad de intimidación sobre la población local.

Con una trayectoria criminal de 15 años en la organización, el capturado se había consolidado como operador principal de las finanzas del Clan del Golfo en la zona.

Las autoridades lo sindicaron también de ser determinador de múltiples exigencias económicas mediante amenazas y acciones violentas contra habitantes y sectores productivos, con el objetivo de garantizar el flujo constante de recursos ilegales.

Durante el allanamiento, los uniformados incautaron un teléfono iPhone, más de un millón de pesos en efectivo, cinco memorias USB y una libreta de notas con registros detallados de rentas criminales. Estos elementos se suman al material probatorio que fortalecerá el proceso investigativo y permitirá avanzar en el desmantelamiento de la red financiera de la organización.

Ministerio de Defensa destacó captura de cabecilla financiero que sostenía rentas criminales en Antioquia - crédito @PedroSanchezCol/X
Ministerio de Defensa destacó captura de cabecilla financiero que sostenía rentas criminales en Antioquia - crédito @PedroSanchezCol/X

Esto dijo el ministro de Defensa sobre la captura de alias Cali: “Seguimos golpeando las estructuras criminales”

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó la importancia del operativo y señaló: “Seguimos golpeando las estructuras criminales que siembran terror en Antioquia. En Vegachí, nuestra Policía capturó a alias ‘Cali’, presunto cabecilla financiero de una estructura criminal del autodenominado EGC o más conocido como cartel del Clan del Golfo”.

Sánchez también recalcó que el detenido era requerido por homicidio, desaparición forzada y concierto para delinquir, y se le atribuyen métodos de tortura e intimidación en varios municipios.

Las pesquisas señalaron que alias Cali sería hombre de confianza de alias Chuzo, principal cabecilla de la estructura ilegal, y un eslabón clave en el sostenimiento criminal y económico del EGC en la región.

El ministro subrayó: “Este resultado demuestra que la Fuerza Pública mantiene una ofensiva sostenida contra quienes pretenden imponer el miedo y la violencia sobre las comunidades”.

Sánchez expresó reconocimiento a los policías e integrantes de organismos de inteligencia que hicieron posible la captura, y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto delictivo a través de las líneas habilitadas. “Absoluta reserva. El Estado somos todos… y los buenos somos más”, concluyó el ministro.

Pedro Arnulfo Sánchez destacó ofensiva contra el Clan del Golfo con la caída de alias Cali en Antioquia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Pedro Arnulfo Sánchez destacó ofensiva contra el Clan del Golfo con la caída de alias Cali en Antioquia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Pedro Arnulfo Sánchez llamó a la unidad nacional para reducir homicidios: “No pararemos”

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez destacó en X que, aunque Colombia mantiene “las tasas más bajas del homicidio del presente siglo”, el 70% de las víctimas mortales en lo que va del 2026 tienen vínculos con actividades delictivas.

Desde agosto de 2022, la Fuerza Pública ha logrado neutralizar cerca de 17.000 miembros de grupos armados organizados y ha realizado más de 600.000 capturas por distintos delitos.

Sánchez afirmó que “reducir el homicidio no yace solamente en el uso de la fuerza legítima”, resaltando la importancia de las oportunidades y la cultura ciudadana.

No pararemos en cumplir el deber constitucional. Avanzaremos con mayor contundencia”, subrayó, e hizo un llamado a la unidad nacional para disminuir aún más los crímenes y proteger al pueblo colombiano.

Temas Relacionados

Alias CaliClan del GolfoCrimen organizadoPolicía NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Procuraduría pidió a las gobernaciones activar planes de prevención ante la inminente llegada del fenómeno de el ‘Súper Niño’

Se prevé que la temporada seca en el país inicié en junio y mantenga durante todo el segundo semestre

Procuraduría pidió a las gobernaciones activar planes de prevención ante la inminente llegada del fenómeno de el ‘Súper Niño’

Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

La influenciadora barranquillera aclaró en una transmisión en vivo que prioriza el bienestar de su hijo Emiliano y presentó pruebas para contradecir a Juan David Tejada tras la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

Caída de utilidades de Ecopetrol genera preocupación en el sindicato petrolero: advierten éxodo de talento hacia Venezuela

Asopetrol señala que los tributos extraordinarios y la revaluación del peso están detrás del retroceso en la rentabilidad, advirtiendo sobre riesgos para la inversión y los ingresos públicos

Caída de utilidades de Ecopetrol genera preocupación en el sindicato petrolero: advierten éxodo de talento hacia Venezuela

Así es el álbum Panini de perritos en adopción que enternece las redes sociales: “Es un canini”

Los animales recibieron nombres inspirados en futbolistas emblemáticos de la selección Colombia

Así es el álbum Panini de perritos en adopción que enternece las redes sociales: “Es un canini”

Fiscalía imputa cargos al ginecólogo, por presuntos delitos sexuales cometidos en Zipaquirá, Cundinamarca

Las autoridades informaron sobre la acusación formal contra un médico, tras recopilar distintas evidencias relacionadas con conductas de vulneración a la integridad de al menos dos mujeres en un consultorio privado

Fiscalía imputa cargos al ginecólogo, por presuntos delitos sexuales cometidos en Zipaquirá, Cundinamarca
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

La Segura defiende a Aida Victoria Merlano tras la visita del Icbf y se va en contra del 'Agropecuario'

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Deportes

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco

Acierto en la expulsión del jugador del Deportes Tolima y equivocación en la tarjeta roja a Cristian Arango de Nacional: esto dicen los analistas arbitrales

Defensoría del Pueblo también se indignó por la posible convocatoria de Sebastián Villa al Mundial 2026: “La camiseta no es un escudo contra la justicia”

Andrés Mosquera Marmolejo sin fecha definida para unirse a la concentración de la selección Colombia: “Pensamos hoy en Santa Fe”