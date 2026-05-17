Capturado alias Cali, presunto jefe financiero del Clan del Golfo en Antioquia

Durante el operativo, se incautaron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y registros que serán analizados - crédito @PedroSanchezCol/X

Un golpe contundente al aparato financiero del Clan del Golfo propinó la Policía Nacional en el departamento de Antioquia, tras capturar a un hombre identificado como alias Cali.

La operación, ejecutada en el municipio de Vegachí, representa un avance en la lucha contra el crimen organizado y debilita la estructura económica de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés en el Nordeste antioqueño.

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La detención de alias Cali, considerado pieza clave en el manejo de los recursos de la organización, se llevó a cabo mediante un procedimiento de registro y allanamiento coordinado entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes).

Según informaron las autoridades, el capturado está sindicado de concierto para delinquir agravado y es señalado como presunto cabecilla financiero del grupo armado ilegal.

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Cayó alias Cali en Antioquia - crédito Departamento de Policía Antioquia

Las investigaciones indicaron que alias Cali lideraba la recolección de fondos ilícitos provenientes del narcotráfico, la extorsión a comerciantes y la explotación ilegal de minas, lo que permitía el sostenimiento de la estructura criminal en Remedios, Vegachí, Yalí y Yolombó.

Los reportes oficiales calcularon que el recaudo mensual bajo su control superaba los 2.000 millones de pesos, dinero que fortalecía las operaciones delictivas y mantenía la capacidad de intimidación sobre la población local.

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Con una trayectoria criminal de 15 años en la organización, el capturado se había consolidado como operador principal de las finanzas del Clan del Golfo en la zona.

Las autoridades lo sindicaron también de ser determinador de múltiples exigencias económicas mediante amenazas y acciones violentas contra habitantes y sectores productivos, con el objetivo de garantizar el flujo constante de recursos ilegales.

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Durante el allanamiento, los uniformados incautaron un teléfono iPhone, más de un millón de pesos en efectivo, cinco memorias USB y una libreta de notas con registros detallados de rentas criminales. Estos elementos se suman al material probatorio que fortalecerá el proceso investigativo y permitirá avanzar en el desmantelamiento de la red financiera de la organización.

Ministerio de Defensa destacó captura de cabecilla financiero que sostenía rentas criminales en Antioquia - crédito @PedroSanchezCol/X

Esto dijo el ministro de Defensa sobre la captura de alias Cali: “Seguimos golpeando las estructuras criminales”

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó la importancia del operativo y señaló: “Seguimos golpeando las estructuras criminales que siembran terror en Antioquia. En Vegachí, nuestra Policía capturó a alias ‘Cali’, presunto cabecilla financiero de una estructura criminal del autodenominado EGC o más conocido como cartel del Clan del Golfo”.

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Sánchez también recalcó que el detenido era requerido por homicidio, desaparición forzada y concierto para delinquir, y se le atribuyen métodos de tortura e intimidación en varios municipios.

Las pesquisas señalaron que alias Cali sería hombre de confianza de alias Chuzo, principal cabecilla de la estructura ilegal, y un eslabón clave en el sostenimiento criminal y económico del EGC en la región.

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El ministro subrayó: “Este resultado demuestra que la Fuerza Pública mantiene una ofensiva sostenida contra quienes pretenden imponer el miedo y la violencia sobre las comunidades”.

Sánchez expresó reconocimiento a los policías e integrantes de organismos de inteligencia que hicieron posible la captura, y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto delictivo a través de las líneas habilitadas. “Absoluta reserva. El Estado somos todos… y los buenos somos más”, concluyó el ministro.

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Pedro Arnulfo Sánchez destacó ofensiva contra el Clan del Golfo con la caída de alias Cali en Antioquia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Pedro Arnulfo Sánchez llamó a la unidad nacional para reducir homicidios: “No pararemos”

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez destacó en X que, aunque Colombia mantiene “las tasas más bajas del homicidio del presente siglo”, el 70% de las víctimas mortales en lo que va del 2026 tienen vínculos con actividades delictivas.

Desde agosto de 2022, la Fuerza Pública ha logrado neutralizar cerca de 17.000 miembros de grupos armados organizados y ha realizado más de 600.000 capturas por distintos delitos.

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Sánchez afirmó que “reducir el homicidio no yace solamente en el uso de la fuerza legítima”, resaltando la importancia de las oportunidades y la cultura ciudadana.

“No pararemos en cumplir el deber constitucional. Avanzaremos con mayor contundencia”, subrayó, e hizo un llamado a la unidad nacional para disminuir aún más los crímenes y proteger al pueblo colombiano.