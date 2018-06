"Me empecé a alejar de el cuando supe que estaba en el tema de la droga. Lo bloqueaba y empezaba a llamarme todo el tiempo. Por momentos no podía usar el celular . A la noche llegaba a tener 100 llamadas perdidas. Aparecía en casa o llamaba al fijo y después de enojarse porque no lo atendía o lo tenía bloqueado, me pedía perdón y luego decía que yo tenía la culpa de que me hablara así… y decía que no lo iba a hacer más. Lloraba y yo me sentía culpable. Me daba lástima, no quería que se sintiera mal, entonces seguíamos hablando", dijo conmocionada.