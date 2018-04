"Esta sentencia tiene que ser una reparación para los valientes que se animaron a hablar. No es que esperaron treinta años. Pudieron (hablar) después de treinta años", dijo Rodríguez, que además es psicóloga.

"Estamos de acuerdo en no compartir el mismo espacio físico. No todos podemos reaccionar de igual modo", dijo la profesional en elíptica referencia a la situación de las víctimas frente a religioso.